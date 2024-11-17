Глава МИД Британии осудил российскую атаку по энергетической инфраструктуре Украины

Дэвид Лемми: россия пытается сломить дух Украины ударами по энергетическим объектам, однако ей не удастся.

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что россия пытается ослабить решимость Украины ударами по ее энергетической инфраструктуре. В своем сообщении в соцсети Х он подчеркнул, что эти атаки, совершенные накануне третьей зимы войны, лишь демонстрируют попытки Кремля сломить дух украинского народа.

«Жалкие удары россии по энергетической инфраструктуре Украины накануне третьей зимы войны в Украине еще раз демонстрируют желание Путина ослабить решимость страны, которая, как он думал, будет побеждена за считанные дни. Это не сработает. Мы стоим с Украиной. Сегодня и столько, сколько потребуется», - написал Лемми.

Великобритания и в дальнейшем подтверждает свою непоколебимую поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

Напомним, враг совершил очередную массированную атаку. Россияне атакуют объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Также россия обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК - серьезно повреждено оборудование.

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