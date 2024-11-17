С января учителя будут получать ежемесячные доплаты – подробности

С 1 января 2025 года учителя будут получать ежемесячные доплаты в размере 1 300 гривен.

Как ранее сообщалось, учителя с начала следующего года будут получать доплаты ежемесячно. Постановлением Кабмина № 1286 с 1 января 2025 года педагогические работники средних школ Украины начнут получать ежемесячные доплаты.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2024 года, учителя будут получать доплату в размере 1 300 гривен, а с 1 сентября 2025 года эта сумма возрастет до 2 600 гривен.

Доплата будет распространяться не только на учителей, но и на школьных психологов, руководителей кружков и воспитателей групп продленного дня. Изменения в системе оплаты труда будут касаться всех педагогических работников средних школ государственной и коммунальной форм собственности, без учета стажа, квалификации или места расположения учебного заведения.

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