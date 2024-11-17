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Із січня вчителі отримуватимуть щомісячні доплати – подробиці

19:10, 17 листопада 2024
З 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати в розмірі 1 300 гривень.
Із січня вчителі отримуватимуть щомісячні доплати – подробиці
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Як раніше повідомлялося, вчителі з початку наступного року отримуватимуть доплати щомісяця. Постановою Кабміну № 1286 з 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл України почнуть отримувати щомісячні доплати.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2024 року, вчителі отримуватимуть доплату в розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня 2025 року ця сума зросте до 2 600 гривень.

Доплата поширюватиметься не лише на вчителів, а й на шкільних психологів, керівників гуртків та вихователів груп подовженого дня. Зміни в системі оплати праці стосуватимуться всіх педагогічних працівників середніх шкіл державної та комунальної форм власності, без урахування стажу, кваліфікації чи місця розташування навчального закладу.

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гроші Кабінет Міністрів України

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