Судили американського хакера за «відмивання» криптовалютних мільярдів

Хакер отримав 5 років в’язниці за злом біржі Bitfinex у 2016 році.

Джерело фото: ВВС

У США хакера Іллю Ліхтенштейна засудили до п’яти років ув’язнення за участь у відмиванні коштів, викрадених під час одного з найбільших кіберзломів. Ліхтенштейн визнав себе винним у справі про злом криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році, коли було викрадено майже 120 тисяч біткоїнів. Про це пише ВВС.

На момент злочину вартість викрадених монет становила близько 70 мільйонів доларів, але згодом зросла до 4,5 мільярда. У справі також фігурує дружина Ліхтенштейна Хізер Морган, яка використовувала сценічне ім'я Razzlekhan і просувала себе як реперка та бізнес-леді.

Ліхтенштейн відмивав кошти за допомогою фіктивних ідентифікацій, переведення криптовалюти та купівлі золота. За даними Міністерства юстиції США, це була одна з найбільших фінансових конфіскацій в історії — уряд вилучив активи на суму 3,6 мільярда доларів.

Під час судового засідання Ліхтенштейн висловив каяття та заявив, що сподівається використовувати свої навички для боротьби з кіберзлочинністю після відбуття покарання.

Хізер Морган також визнала себе винною за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей. Вирок їй планують оголосити 18 листопада.

Її персона привернула увагу громадськості після арешту. У соціальних мережах стали вірусними її реп-відео, в яких вона називала себе «крокодилом Уолл-стріт» та «поганим заробітком грошей». У публікаціях у Forbes вона описувала себе як «технологічну інвесторку» та серійну підприємицю, попри те, що займалася відмиванням вкрадених коштів.

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