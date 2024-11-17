На Ровенщине продолжаются проблемы с электроснабжением – 20 тысяч потребителей без света

В Ровенской области экстренно отключают свет для стабилизации энергосистемы.

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В Ровенской области продолжают фиксировать проблемы с электроснабжением – около 20 тысяч потребителей остаются без света. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«К сожалению, для стабилизации системы сегодня на Дубенщине энергетиками будут применены экстренные отключения электроэнергии», - отметил Коваль.

Он призвал жителей региона экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения мощных электроприборов.

Несмотря на трудности с электроснабжением, водо-, тепло- и газоснабжение в области осуществляется без перебоев, подчеркнул глава ОГА.

Напомним, в понедельник в Киеве будут отключать свет в период с 6 утра до 22 вечера.

Враг совершил очередную массированную атаку. Россияне атакуют объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Также россия обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК - серьезно повреждено оборудование.

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