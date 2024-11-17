Російські ракети та дрони порушили повітряний простір Молдови – МЗС країни

Молдова засуджує порушення повітряного простору російськими ракетами.

Джерело фото: ukrinform

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив, що 17 листопада вранці російські ракети та дрони порушили повітряний простір країни. Про це він повідомив у соцмережі X.

«Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поруч із нашим кордоном і дрони, що низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян, спричинені жорстокою війною Росії», — заявив Попшой.

Нагадаємо, ворог здійснив чергову масовану атаку по Україні. Росіяни атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Також росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.

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