Обрано голову Дергачівського райсуду Харківської області

Головою суду обрано Олександра Жорняка.

Фото: dr.hr.court.gov.ua

У вівторок, 19 листопада, відбулися збори суддів Дергачівського районного суду Харківської області, на яких розглянули питання обрання голови суду. Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що на адміністративну посаду голови Дергачівського районного суду Харківської області обрано суддю Жорняка Олександра Миколайовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду, його заступник обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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