Избран председатель Дергачевского райсуда Харьковской области

Председателем суда избран Александр Жорняк.

Фото: dr.hr.court.gov.ua

Во вторник, 19 ноября, состоялось собрание судей Дергачевского районного суда Харьковской области, на котором рассмотрели вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что на административную должность председателя Дергачевского районного суда Харьковской области избран судья Жорняк Александр Николаевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда его заместитель избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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