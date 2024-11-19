Владимир Зеленский анонсировал для украинцев до 25 лет систему контрактов на военную службу и упрощение кадрового продвижения

Президент Владимир Зеленский отметил, что снижение мобилизационного возраста не готовится, но для граждан до 25 лет будет действовать система контрактов, а также планируется ввести кадровое продвижение без привязки званий к должностям.

Министерство обороны и военное командование представят обществу новую систему контрактов о службе в Вооруженных Силах для граждан, не достигших возраста мобилизации, но желающих проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Об этом сообщил 19 ноября во время своего выступления по Плану устойчивости Президент Украины Владимир Зеленский.

«У этих контрактов будет ощутимая, очень конкретная мотивационная составляющая.

И не нужно никаких спекуляций: наше государство не готовит понижение мобилизационного возраста.

На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации», - подчеркнул Президент.

Кроме того, по словам Президента, «удалось реализовать один из наиболее действенных инструментов гарантирования уважения воинам внутри подразделений Вооруженных Сил».

«Уже работает система электронных переводов в армии, и за первые дни ее работы в «Армии+» было согласовано уже более 500 переводов.

Всего одним приложением «Армия+» воспользовались уже 410 тысяч наших воинов, а всего в системе – 1400 воинских частей. Через приложение обработано 25 тысяч рапортов. Топовые функции – электронные рапорты, модуль онлайн обучения. Запущены опросы военных. Готовится в Силах обороны также новое кадровое продвижение – без привязки званий к должностям», - отметил он.

Также Президент поручил командованию Сил обороны и безопасности Украины разработать распространение функционала «Армии+» на все Силы обороны и безопасности, в частности, Национальную гвардию Украины. Прежде всего, это касается переводов.

«Мы не должны бояться говорить о сложных вещах и проблемах в армии. Эффективные решения возможны только при условии честного разговора. О мобилизации. О бронировании. О СЗЧ.

Проблемы нужно преодолевать, а не умалчивать. Причины – выяснять и убирать.

Министерство обороны Украины и военное командование должны избрать и назначить военного омбудсмена – личность, которая будет пользоваться доверием общества. Я жду этого в ближайшее время.

Внутри сил обороны нужны конфиденциальные возможности для воинов решить проблемы, возникающие из-за нарушений прав» - отметил Президент.

Также он обратился к командирам всех уровней в наших Силах обороны и безопасности, чтобы они обязательно прислушивались к инновационным предложениям подчиненных и берегли тех, кто внедряет технологии.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде План устойчивости Украины, который, как писала «Судебно-юридическая газета», предусматривает создание Министерства объединения и перезагрузки дипломатической службы.