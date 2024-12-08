Практика судов
  1. В Украине

Из-за давления США Украина задумывается над призывом 18-летних из-за давления США – Washington Post

14:49, 8 декабря 2024
США давят на Украину – обсуждается привлечение молодежи в армию.
Из-за давления США Украина задумывается над призывом 18-летних из-за давления США – Washington Post
Фото: 032.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Под давлением США, Украина задумывается о призыве 18-летних, чтобы пополнить ряды военных, пишет Washington Post.  Этот вопрос возник на фоне затяжных боевых действий, в которых Россия пытается получить преимущество. Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим международным давлением, в частности со стороны США, чтобы привлечь молодежь в армию.

За почти три года полномасштабной войны Украина воздерживалась от снижения призывного возраста, несмотря на то, что это распространенная практика во время военного положения. Такой подход вызвал удивление у западных союзников, но в Украине «вопрос остается очень чувствительным».

Некоторые активисты считают, что вместо снижения возраста стоит рассмотреть возможность расширения призыва на женщин. Это решение, по их мнению, является менее болезненным, чем отправка 18-летних юношей на фронт, «поскольку она считается будущим страны и свободна от десятилетия российского влияния прошлых поколений».

По данным СМИ, некоторые украинские законодатели предлагают компромиссный вариант - снижение призывного возраста до 20 лет вместо 18. Этот вопрос остается предметом активных обсуждений как внутри страны, так и среди международных партнеров.

Зато на публикацию Washington Post, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что парламент не рассматривает никаких инициатив о снижении мобилизационного возраста до 18 или 20 лет.

Ранее сообщалось в Верховной Раде вновь повторили, что западные партнеры настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена призвала Украину быстро снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

И госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», - заявил Блинкен.

Однако Владимир Зеленский заявил, что снижение мобилизационного возраста не готовится, но для граждан до 25 лет будет действовать система контрактов, а также планируется ввести кадровое продвижение без привязки званий к должностям.

В администрации Джо Байдена надеялись, что украинская власть мобилизует ребят от 18 до 25 лет, и «разочарованы» отсутствием этого решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США война призыв Владимир Зеленский мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Спортсмены и дальше могут рекламировать азартные игры – принят закон о борьбе с лудоманией

Трансляции футбольных матчей и дальше могут сопровождаться рекламой азартных игр – Верховная Рада приняла закон.

Принятие закона о том, чтобы украинцы за границей дистанционно платили штрафы от ТЦК в Резерв+ станет сервисным шагом – Катерина Черногоренко

По словам заместителя министра обороны Черногоренко, дистанционная уплата штрафов в Резерв+ каждым украинцем и украинкой за рубежом, нарушившими военный учет, станет значительным сервисным шагом.

В Украине может появиться полноценный суд присяжных – Верховная Рада одобрила законопроект

Депутаты решили поддержать создание суда присяжных в Украине и проголосовали законопроект, поданный 4 года назад.

Наша задача сейчас – сохранить конкурс в апелляцию – ВККС

В ВККС напомнили, что при необходимости преодоления 75% барьера за этап IQ-теста, кандидатов на должности судей апелляционных судов останется меньше, чем вакансий.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду