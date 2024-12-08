США давят на Украину – обсуждается привлечение молодежи в армию.

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Под давлением США, Украина задумывается о призыве 18-летних, чтобы пополнить ряды военных, пишет Washington Post. Этот вопрос возник на фоне затяжных боевых действий, в которых Россия пытается получить преимущество. Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим международным давлением, в частности со стороны США, чтобы привлечь молодежь в армию.

За почти три года полномасштабной войны Украина воздерживалась от снижения призывного возраста, несмотря на то, что это распространенная практика во время военного положения. Такой подход вызвал удивление у западных союзников, но в Украине «вопрос остается очень чувствительным».

Некоторые активисты считают, что вместо снижения возраста стоит рассмотреть возможность расширения призыва на женщин. Это решение, по их мнению, является менее болезненным, чем отправка 18-летних юношей на фронт, «поскольку она считается будущим страны и свободна от десятилетия российского влияния прошлых поколений».

По данным СМИ, некоторые украинские законодатели предлагают компромиссный вариант - снижение призывного возраста до 20 лет вместо 18. Этот вопрос остается предметом активных обсуждений как внутри страны, так и среди международных партнеров.

Зато на публикацию Washington Post, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что парламент не рассматривает никаких инициатив о снижении мобилизационного возраста до 18 или 20 лет.

Ранее сообщалось в Верховной Раде вновь повторили, что западные партнеры настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена призвала Украину быстро снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

И госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», - заявил Блинкен.

Однако Владимир Зеленский заявил, что снижение мобилизационного возраста не готовится, но для граждан до 25 лет будет действовать система контрактов, а также планируется ввести кадровое продвижение без привязки званий к должностям.

В администрации Джо Байдена надеялись, что украинская власть мобилизует ребят от 18 до 25 лет, и «разочарованы» отсутствием этого решения.

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