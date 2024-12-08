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Apple планирует революцию – ультратонкий iPhone 17 Air ультратонкий iPhone 17 Air

17:13, 8 декабря 2024
iPhone 17 Air толщиной 6,25 мм – новый уровень элегантности от Apple.
Apple планирует революцию – ультратонкий iPhone 17 Air ультратонкий iPhone 17 Air
Фото: macrumors
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В следующем году Apple может представить новый iPhone 17 Air, который, по словам инсайдера Bloomberg, станет самым тонким смартфоном в истории бренда.

Согласно утечкам, толщина корпуса новинки составит примерно 6,25 мм, что на 2 мм меньше, чем у iPhone 16 Pro (8,25 мм). До сих пор самым тонким iPhone считался iPhone 6 с толщиной 6,9 мм.

Такой рекордной компактности удалось достичь благодаря использованию собственного 5G-модема Apple, который заменил модули Qualcomm. Этот модем имеет меньшие размеры и является более энергоэффективным. По информации инсайдеров, его также планируют устанавливать в iPhone SE 4 и новых моделях iPad.

Однако ультратонкий дизайн может повлечь некоторые компромиссы. По слухам, iPhone 17 Air может потерять лоток для SIM-карты и второй динамик, чтобы сохранить емкость аккумулятора.

Впрочем, толщина 6,25 мм не является абсолютным рекордом на рынке смартфонов. Например, в 2014 году Vivo X5 Max имел толщину 4,75 мм, а недавно выпущенный Infinix Hot 50 Pro+ стал самым тонким за последние годы со своими 6,8 мм.

Ожидается, что запуск iPhone 17 Air может вызвать возвращение моды на ультратонкие смартфоны. Конкуренция не заставит себя ждать: уже появились слухи о Galaxy S25 Slim от Samsung, который планируют выпустить осенью 2025 года как конкурента новинки от Apple.

Рынок смартфонов может стать свидетелем нового тренда, который будут диктовать ультратонкие устройства.

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