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Не рассматривается, — Федор Вениславский ответил на заявления о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет

13:55, 8 декабря 2024
Снижение мобилизационного возраста с 25 до 18 или 20 лет не рассматривается ни в Раде, ни в Комитете по нацбезопасности.
Не рассматривается, — Федор Вениславский ответил на заявления о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет
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Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что парламент не рассматривает никаких инициатив о снижении мобилизационного возраста до 18 или 20 лет.

Накануне издание Washington Post заявило, что Украина под давлением США рассматривает возможность снижения призывного возраста до 18 лет. По данным СМИ, украинские законодатели призвали партнеров к другим компромиссам, а именно к снижению призывного возраста до 20 лет вместо 18.

Однако в Раде опровергли эту информацию.

«Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет – ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности – не рассматривается», - заявил Вениславский в комментарии «РБК- Украина».

Нардеп также отметил, что также не рассматриваются никакие идеи относительно принудительной мобилизации женщин, которые являются военнообязанными или станут ими после добровольного прохождения базовой военной службы.

Ранее советник Президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что в стране не ведут подготовку к снижению мобилизационного возраста с нынешних 25 до 18 лет.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять трудные решения по дальнейшей мобилизации граждан для отражения российской агрессии. По его словам, эти решения «необходимы».

Напомним, недавно советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. По его мнению, Киев должен мобилизовать больше солдат.

Также добавим, что раньше о необходимости призывать мужчин, которым меньше 25 лет, рассказывал народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский и активист Тарас Чмут. Так, по его мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет.

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