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SpaceX по заказу Пентагона обеспечит Украину милитаризованной сетью Starshield

19:55, 8 декабря 2024
Украина получит 3 тысячи терминалов Starshield в рамках соглашения SpaceX и Пентагона.
SpaceX по заказу Пентагона обеспечит Украину милитаризованной сетью Starshield
Фото: Bloomberg
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Компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном, обеспечивающий Украине доступ к защищенной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink – Starshield. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно договору, 2 500 терминалов Starlink в Украине получат доступ к системе Starshield, которая использует засекреченный и зашифрованный сигнал, что делает его устойчивым к взлому или глушению. К ним добавят еще 500 терминалов, которые уже работают в рамках этой системы.

Таким образом, всего 3 000 терминалов будут обслуживаться по двум контрактам. Как сообщили в Управлении коммерческих спутников Командования космических систем США, эти соглашения направлены на улучшение доступа к интернету в Украине. Реализацию контракта планируют завершить до 2025 года.

Контракт заключили еще в августе 2024 года. Bloomberg отмечает, что стоимость сделки остается конфиденциальной. Однако предыдущий контракт на 500 терминалов, заключенный с Европейским командованием Вооруженных сил США, стоил около 40 миллионов долларов.

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США война Пентагон

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