SpaceX на замовлення Пентагону забезпечить Україну мілітаризованою мережею Starshield

Україна отримає 3 тисячі терміналів Starshield у рамках угоди SpaceX і Пентагону.

Фото: Bloomberg

Компанія SpaceX уклала контракт із Пентагоном, що забезпечує Україні доступ до захищеної, мілітаризованої версії супутникової мережі Starlink – Starshield. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з угодою, 2 500 терміналів Starlink в Україні отримають доступ до системи Starshield, яка використовує засекречений і зашифрований сигнал, що робить його стійким до злому чи глушіння. До них додадуть ще 500 терміналів, які вже працюють у рамках цієї системи.

Таким чином, загалом 3 000 терміналів будуть обслуговуватися за двома контрактами. Як повідомили в Управлінні комерційних супутників Командування космічних систем США, ці угоди спрямовані на покращення доступу до інтернету в Україні. Реалізацію контракту планують завершити до 2025 року.

Контракт уклали ще у серпні 2024 року. Bloomberg зазначає, що вартість угоди залишається конфіденційною. Проте попередній контракт на 500 терміналів, укладений з Європейським командуванням Збройних сил США, коштував близько 40 мільйонів доларів.

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