Єврокомісар пропонує виділити 100 млрд євро на оборону через загрозу російської агресії

Єврокомісар Кубілюс прагне збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 мільярдів євро

Комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс запропонував виділити у наступному семирічному бюджеті ЄС близько 100 мільярдів євро на оборону. Це буде превентивне рішення на випадок нападу РФ. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, він виступає за те, щоб наступний семирічний бюджет ЄС виділяв 100 мільярдів євро на оборону, оскільки поточний семирічний бюджет на понад 1 трильйон євро передбачає лише 10 мільярдів євро на оборону.

«Ми повинні бути готові до можливості російської агресії... Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ​​ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости», - сказав Кубілюс.

Єврокомісар підкреслив, що ворогом ЄС є Путін. Та зауважив, що надання Україні підтримки, необхідної їй для перемоги у війні, є ключовим.

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