У Тбілісі протестувальники повісили прапор України на головну новорічну ялинку

У Тбілісі протестувальники перешкодили встановленню новорічної ялинки біля парламенту.

Фото: SOVA

У Тбілісі міська влада не змогла до кінця встановити новорічну ялинку, яку традиційно ставлять на проспекті Руставелі біля парламенту, на місці масових протестів, що почалися під час євромайданів у Грузії. Про це повідомляє SOVA.

Збірку ялинки розпочали у ніч на неділю, коли біля парламенту не було протестувальників. Однак ввечері 8 грудня учасники акції повернулися, і будівельники не змогли завершити прикрашання ялинки. Поліція створила кордон біля конструкції, аби відокремити демонстрантів від робітників.

Наразі верхня частина ялинки обвісана штучними гілками, а нижня частина вкрита прикрасами протестувальників. Каркас ялинки обгорнутий прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями грузинських журналістів, які постраждали під час розгонів протестів.

Мер Тбілісі Каха Каладзе пообіцяв, що новорічна ялинка буде завершена та приведена у відповідний вигляд. Генсек партії «Грузинська мрія» додав, що слоганом Тбілісі на 2024 рік стали слова «Тбілісі – місто, сповнене перемог», що відображає спортивні та інші досягнення, які об'єднали суспільство.

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