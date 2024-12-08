В Тбилиси протестующие повесили флаг Украины на главную новогоднюю елку

В Тбилиси протестующие помешали установке новогодней елки возле парламента.

Фото: SOVA

В Тбилиси городские власти не смогли до конца установить новогоднюю елку, которую традиционно ставят на проспекте Руставели возле парламента, на месте массовых протестов, начавшихся во время евромайданов в Грузии. Об этом сообщает SOVA.

Сборку елки начали в ночь на воскресенье, когда возле парламента не было протестующих. Однако вечером 8 декабря участники акции вернулись, и строители не смогли завершить украшение елки. Полиция создала кордон возле конструкции, чтобы отделить демонстрантов от рабочих.

Сейчас верхняя часть елки обвешана искусственными ветвями, а нижняя часть покрыта украшениями протестующих. Каркас елки обернут флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также фотографиями грузинских журналистов, пострадавших во время разгонов протестов.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что новогодняя елка будет завершена и приведена в соответствующий вид. Генсек партии «Грузинская мечта» добавил, что слоганом Тбилиси на 2024 год стали слова «Тбилиси - город, полный побед», что отражает спортивные и другие достижения, которые объединили общество.

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