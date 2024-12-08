Практика судов
  1. В мире

В Тбилиси протестующие повесили флаг Украины на главную новогоднюю елку

21:54, 8 декабря 2024
В Тбилиси протестующие помешали установке новогодней елки возле парламента.
В Тбилиси протестующие повесили флаг Украины на главную новогоднюю елку
Фото: SOVA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тбилиси городские власти не смогли до конца установить новогоднюю елку, которую традиционно ставят на проспекте Руставели возле парламента, на месте массовых протестов, начавшихся во время евромайданов в Грузии. Об этом сообщает SOVA.

Сборку елки начали в ночь на воскресенье, когда возле парламента не было протестующих. Однако вечером 8 декабря участники акции вернулись, и строители не смогли завершить украшение елки. Полиция создала кордон возле конструкции, чтобы отделить демонстрантов от рабочих.

Сейчас верхняя часть елки обвешана искусственными ветвями, а нижняя часть покрыта украшениями протестующих. Каркас елки обернут флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также фотографиями грузинских журналистов, пострадавших во время разгонов протестов.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что новогодняя елка будет завершена и приведена в соответствующий вид. Генсек партии «Грузинская мечта» добавил, что слоганом Тбилиси на 2024 год стали слова «Тбилиси - город, полный побед», что отражает спортивные и другие достижения, которые объединили общество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Грузия Новый год ялинка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Следователь и прокурор могут без санкции следственного судьи войти во владение лица для спасения потенциальных вещественных доказательств от прогнозируемого уничтожения – Верховный Суд

Объединенная палата Кассационного уголовного суда ВС заключила, что следователь, дознаватель, прокурор до определения следственного судьи могут войти в жилье или другое владение лица, в частности с целью спасения материальных объектов (имущества), которые могут иметь значение как вещественные доказательства, от прогнозируемого уничтожения.

Кабмин утвердил новый порядок зарплат для членов наблюдательных советов госпредприятий – они будут зависеть от результатов финансово-хозяйственной деятельности

Для независимых членов наблюдательного совета их соответствие требованиям независимости не может быть основанием для увеличения размера их вознаграждения.

Верховной Раде рекомендовали одобрить законопроект Кабмина о принудительном лишении права пользования землей для строительства военных построек

Комитет рекомендовал принять законопроект правительства, которым предлагается принудительно временно лишать права пользования собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности на строительство и содержание военных сооружений.

Парламент принял порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам

Верховная Рада приняла закон, вводящий возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.

Ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает ратифицированное Соглашение о кредитном механизме для Украины

Ратифицированное Соглашение Украины с ЕС о предоставлении помощи предусматривает, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов, и ЕС не несет ответственности за невыплату в случае отсутствия ресурсов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду