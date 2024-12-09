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В Одессе мужчина мужчина прыгнул с перрона на пути – избежать наезда поезда не удалось

08:31, 9 декабря 2024
Мужчина погиб под колесами поезда.
В Одессе мужчина мужчина прыгнул с перрона на пути – избежать наезда поезда не удалось
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В Пересыпском районе Одессы произошла трагедия на железнодорожной платформе «Шевченко». Полиция устанавливает обстоятельства гибели местного мужчины 1966 года рождения.

По предварительным данным, во время приближения пассажирского поезда мужчина внезапно прыгнул на пути. Машинист поезда, заметив мужчину, попытался применить экстренное торможение, но, к сожалению, избежать наезда не удалось. Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, после чего событие получит правовую квалификацию. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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полиция Одесса

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