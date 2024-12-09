В Одесі чоловік чоловік стрибнув з перону на колії – уникнути наїзду потяга не вдалося

Чоловік загинув під колесами потяга.

У Пересипському районі Одеси сталася трагедія на залізничній платформі «Шевченко». Поліція встановлює обставини загибелі місцевого чоловіка 1966 року народження.

За попередніми даними, під час наближення пасажирського потяга чоловік раптово стрибнув на колії. Машиніст потяга, помітивши чоловіка, спробував застосувати екстрене гальмування, але, на жаль, уникнути наїзду не вдалося. Потерпілий отримав тяжкі травми та загинув на місці.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, після чого подія отримає правову кваліфікацію. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

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