Кількість біженців з неєвропейських країн в ЄС сягнула 4,19 млн осіб

У жовтні 2024 року кількість біженців з України з тимчасовим захистом в ЄС залишилась стабільною.

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Станом на кінець жовтня 2024 року понад 4,19 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, зберігають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. Це лише незначний приріст у порівнянні з вересневими даними, коли кількість осіб, що отримали цей статус, становила 4,19 мільйона, повідомляє Євростат.

Найбільший приріст у жовтні відбувся в Німеччині (+11 370, +1%), Польщі (+4 045, +0,4%) та Іспанії (+3 600, +1,6%). Водночас Литва зафіксувала значне зниження числа бенефіціарів (-33 455, -41,3%) через скасування реєстрацій осіб із неактивним статусом.

Загалом, на кінець жовтня Німеччина залишається лідером за кількістю біженців з України, прийнявши 1,14 мільйона осіб, що становить 27,2% від загальної кількості бенефіціарів у ЄС. Польща та Чехія також залишаються в трійці лідерів із 983 880 та 379 370 біженцями відповідно. Іспанія, Румунія та Італія мають менші показники.

За даними Євростату, найбільша кількість бенефіціарів на тисячу осіб спостерігається в Чехії (34,8), Польщі (26,9) та Естонії (25,3).

Більшість осіб із тимчасовим захистом складають жінки (45%), діти (32%), а чоловіки – 23%.

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