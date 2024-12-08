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У Харкові стався вибух поблизу поліцейського відділку – правоохоронці проводять перевірку

21:46, 8 грудня 2024
У Слобідському районі Харкова стався вибух, пошкоджено фасад поліції.
У Харкові стався вибух поблизу поліцейського відділку – правоохоронці проводять перевірку
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У суботу, близько 17:00, у Слобідському районі Харкова стався вибух. За попередніми даними, невідомий вибуховий пристрій детонував поблизу центрального входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції. В результаті вибуху пошкоджено фасад будівлі, однак постраждалих немає.

Відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив, що на місці події працюють фахівці вибухотехнічного управління поліції та слідчо-оперативна група. Вони проводять огляд місця вибуху та встановлюють осіб, причетних до інциденту.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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поліція Харків

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