В Харькове произошел взрыв вблизи полицейского участка – правоохранители проводят проверку

В Слободском районе Харькова произошел взрыв, поврежден фасад полиции.

В субботу, около 17:00, в Слободском районе Харькова произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестное взрывное устройство детонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. В результате взрыва поврежден фасад здания, однако пострадавших нет.

Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления полиции и следственно-оперативная группа. Они проводят осмотр места взрыва и устанавливают лиц, причастных к инциденту.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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