Эстонские инструкторы обучают украинских военных в Великобритании

В рамках миссии уже выучились более 50 тысяч украинских военных.

Фото: eurointegration

В рамках международной операции Interflex под руководством Великобритании эстонские инструкторы активно обучают украинских военных. Курс, который длится крайне интенсивно, ориентирован на быстрое освоение практических навыков, которые помогут украинским солдатам эффективно противостоять российским войскам на фронте.

Как сообщает ERR, эстонские инструкторы отмечают, что украинские военные к концу курса оказываются лучше подготовленными, чем российские солдаты, с которыми они сталкиваются в боях. В общем, в рамках миссии Interflex уже обучались более 50 тысяч украинских военных, некоторые из которых проходили тренировки под руководством эстонских специалистов.

По словам командиров эстонского контингента, обучение включает базовые навыки: сбор снаряжения, обращение с оружием, адаптацию к различным климатическим условиям, ночевку в полевых условиях, а также умение готовить пищу на костре. Солдаты также получают навыки выживания в городском бою, оказания первой медицинской помощи и ухода за ранеными.

Тренировки отличаются высокой интенсивностью. Как отметил командир контингента Eesti Арво Кальюпулк, этот курс требует больше усилий, чем аналогичное обучение в Эстонии, где солдаты имеют несколько месяцев для освоения основных навыков.

В то же время, посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен отметил, что хотя Россия может иметь численное преимущество, международная помощь Украине сможет обеспечить преимущество в качестве, что станет важным фактором в борьбе с агрессором.

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