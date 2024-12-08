Естонські інструктори навчають українських військових у Великій Британії

В межах місії уже вивчилися понад 50 тисяч українських військових.

Фото: eurointegration

В рамках міжнародної операції Interflex під керівництвом Великої Британії естонські інструктори активно навчають українських військових. Курс, який триває вкрай інтенсивно, орієнтований на швидке освоєння практичних навичок, що допоможуть українським солдатам ефективно протистояти російським військам на фронті.

Як повідомляє ERR, естонські інструктори зазначають, що українські військові до кінця курсу виявляються краще підготовленими, ніж російські солдати, з якими вони стикаються в боях. Загалом, в межах місії Interflex уже навчалися понад 50 тисяч українських військових, деякі з яких проходили тренування під керівництвом естонських фахівців.

За словами командирів естонського контингенту, навчання включає базові навички: збір спорядження, поводження зі зброєю, адаптацію до різних кліматичних умов, ночівлю в польових умовах, а також вміння готувати їжу на багатті. Солдати також отримують навички виживання в міському бою, надання першої медичної допомоги та догляд за пораненими.

Тренування відрізняються високою інтенсивністю. Як зазначив командир контингенту Eesti Арво Кальюпулк, цей курс вимагає більше зусиль, ніж аналогічне навчання в Естонії, де солдати мають кілька місяців для освоєння основних навичок.

Водночас, посол Великої Британії в Естонії Росс Аллен зазначив, що хоча Росія може мати чисельну перевагу, міжнародна допомога Україні зможе забезпечити перевагу в якості, що стане важливим чинником у боротьбі з агресором.

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