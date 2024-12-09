На Київщині загинув водій легковика, який під час обгону зіткнувся з автобусом

Аварія сталася на автодорозі Київ-Ковель.

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На автодорозі Київ-Ковель, поблизу селища Бородянка Київської області, сталося смертельне ДТП за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса.

За інформацією поліції Київської області, водій автомобіля Opel, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом Mercedes, в якому перебувало понад 30 пасажирів.

У результаті зіткнення 33-річний водій легковика загинув на місці події. Інші учасники аварії, зокрема пасажири автобуса, не постраждали.

Слідчі поліції Київської області розпочали досудове розслідування за фактом ДТП, кваліфіковане за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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