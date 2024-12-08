Росія організувала втечу Башара Асада з Сирії, використавши «виставу» з авіакатастрофою – ГУР

За даними ГУР, зникнення літака з радарів ймовірно було організовано екіпажем.

Фото: UPA/UPG

Влада Російської Федерації допомогла сирійському диктатору Башару Асаду втекти з країни, використавши «виставу» з авіакатастрофою для прикриття цієї операції. Про це повідомило Головне управління розвідки України, детально розкриваючи ситуацію в Сирії.

Офіційна версія Росії стверджувала, що це було викликано збиттям літака або авіакатастрофою, в результаті чого Асад міг загинути. Однак, за даними ГУР, насправді зникнення сигналу на радарі ймовірно було організовано екіпажем літака, який виконував інструкції російських командирів.

«Втеча Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом», – йдеться в повідомленні ГУР.

Зазначається, що загальна ситуація для російського контингенту в Сирії є критичною. Росіяни продовжують відступати, покидаючи територію країни, зокрема морем та повітрям.

«Першими втекли «шишки» російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сєрґєєм Кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Алєксандр Чайко», – розповіли у ГУР.

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