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Россия организовала побег Башара Асада из Сирии, использовав «спектакль» с авиакатастрофой – ГУР

20:13, 8 декабря 2024
По данным ГУР, исчезновение самолета с радаров вероятно было организовано экипажем.
Россия организовала побег Башара Асада из Сирии, использовав «спектакль» с авиакатастрофой – ГУР
Фото: UPA/UPG
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Власти Российской Федерации помогли сирийскому диктатору Башару Асаду сбежать из страны, использовав «спектакль» с авиакатастрофой для прикрытия этой операции. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины, подробно раскрывая ситуацию в Сирии.

Официальная версия России утверждала, что это было вызвано сбитием самолета или авиакатастрофой, в результате чего Асад мог погибнуть. Однако, по данным ГУР, на самом деле исчезновение сигнала на радаре вероятно было организовано экипажем самолета, который выполнял инструкции российских командиров.

«Побег Башара Асада сопровождался новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбиванием или авиакатастрофой. Потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством», - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что общая ситуация для российского контингента в Сирии является критической. Россияне продолжают отступать, покидая территорию страны, в частности морем и воздухом.

«Первыми сбежали «шишки» российской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны покинул новоназначенный командующий группировки войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко», - рассказали в ГУР.

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россия Сирия

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