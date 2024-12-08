Украина получит 40-летний займ $20 млрд от американского Federal Financing Bank

Кабинет министров Украины утвердил условия соглашения, по которому американский Federal Financing Bank (FFB) предоставит Украине 40-летний займ на сумму до $20 млрд. Это решение реализуется в рамках инициативы стран G7, которая предусматривает выделение Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации.
Как сообщается в постановлении правительства №1388 от 6 декабря, опубликованном на официальном портале, средства будут перечислены в специальный Фонд финансового посредничества, основанный Всемирным банком 10 октября 2024 года. Этот фонд будет направлять ресурсы на укрепление Украины.
Заем оформляется через несколько договоров:
Заем предусматривает процентную ставку 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским облигациям США. Погашение и выплата процентов будут происходить за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.
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