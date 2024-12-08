В поезде «Киев – Варшава» обвалилась верхняя полка – в УЗ объяснили причину

В Укрзализныце заявили, что раскладывание полок нужно доверять проводникам.

Во время движения поезда «Киев - Варшава» верхняя полка в вагоне внезапно обвалилась, едва не травмировав пассажирку на нижнем месте. Инцидент произошел 7 декабря, о нем сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, пассажирка попыталась занять верхнюю полку, которая неожиданно упала. Женщина, находившаяся внизу, успела отреагировать и избежала травм.

В соцсетях предположили, что причиной обвала мог стать «потерянный болтик».

Компания «Укрзалізниці» отреагировала на инцидент, заявив, что все полки в вагонах технически исправны, но их раскладывание нужно доверять проводникам.

«В вагонах типа «риц» используются системы крепления на двух кронштейнах. Мы разместили напоминание обращаться к проводнику, чтобы избежать инцидентов. В этом случае один из кронштейнов остался незакрепленным», - пояснили в компании.

По словам представителей «Укрзализныци», проводник быстро устранил проблему, закрепив кронштейны. Относительно предположений о «потерянном болтике», в компании отметили, что эта конструкция не нуждается в таком элементе.

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