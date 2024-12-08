У потязі «Київ – Варшава» обвалилась верхня полиця – в УЗ пояснили причину

В Укрзалізниці заявили, що розкладання полиць потрібно довіряти провідникам.

Під час руху потяга «Київ – Варшава» верхня полиця у вагоні раптово обвалилася, ледь не травмувавши пасажирку на нижньому місці. Інцидент стався 7 грудня, про нього повідомили очевидці у соцмережах.

За словами свідків, пасажирка спробувала зайняти верхню полицю, яка несподівано впала. Жінка, що перебувала внизу, встигла відреагувати й уникла травм.

У соцмережах припустили, що причиною обвалу міг стати «загублений болтик».

Компанія «Укрзалізниці» відреагувала на інцидент, заявивши, що всі полиці у вагонах технічно справні, але їхнє розкладання потрібно довіряти провідникам.

«У вагонах типу «ріц» використовуються системи кріплення на двох кронштейнах. Ми розмістили нагадування звертатися до провідника, щоб уникнути інцидентів. У цьому випадку один із кронштейнів залишився незакріпленим», – пояснили в компанії.

За словами представників «Укрзалізниці», провідник швидко усунув проблему, закріпивши кронштейни. Щодо припущень про «загублений болтик», у компанії зазначили, що ця конструкція не потребує такого елемента.

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