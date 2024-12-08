Україна отримає 40-річну позику $20 млрд від американського Federal Financing Bank

Кабмін затвердив угоду про багатомільярдну позику США під гарантії доходів із заморожених російських активів.

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Кабінет Міністрів України затвердив умови угоди, за якою американський Federal Financing Bank (FFB) надасть Україні 40-річну позику на суму до $20 млрд. Це рішення реалізується в межах ініціативи країн G7, яка передбачає виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених активів Російської Федерації.

Як повідомляється в постанові уряду №1388 від 6 грудня, опублікованій на офіційному порталі, кошти буде перераховано до спеціального Фонду фінансового посередництва, заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 року. Цей фонд спрямовуватиме ресурси на зміцнення України.

Позика оформлюється через кілька договорів:

Договір купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement) між Україною, FFB та USAID.

Договір гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement) між Україною та USAID.

Випуск сертифіката заборгованості (Certificate of Indebtedness) від імені України на користь FFB, гарантованого USAID.

Позика передбачає відсоткову ставку 1,3% річних плюс поточна середня ставка за річними казначейськими облігаціями США. Погашення та виплата відсотків відбуватимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

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