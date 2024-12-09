На Киевщине погиб водитель легковушки, который во время обгона столкнулся с автобусом

Авария произошла на автодороге Киев-Ковель.

На автодороге Киев-Ковель, вблизи поселка Бородянка Киевской области, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

По информации полиции Киевской области, водитель автомобиля Opel, совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes, в котором находилось более 30 пассажиров.

В результате столкновения 33-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Другие участники аварии, в том числе пассажиры автобуса, не пострадали.

Следователи полиции Киевской области начали досудебное расследование по факту ДТП, квалифицированное по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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