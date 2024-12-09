Количество беженцев из неевропейских стран в ЕС достигло 4,19 млн человек

В октябре 2024 года количество беженцев из Украины с временной защитой в ЕС осталось стабильным.

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По состоянию на конец октября 2024 года более 4,19 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, сохраняют статус временной защиты в странах Евросоюза. Это лишь незначительный прирост по сравнению с сентябрьскими данными, когда количество лиц, получивших этот статус, составило 4,19 миллиона, сообщает Евростат.

Наибольший прирост в октябре произошел в Германии (+11 370, +1%), Польше (+4 045, +0,4%) и Испании (+3 600, +1,6%). В то же время Литва зафиксировала значительное снижение числа бенефициаров (-33 455, -41,3%) из-за отмены регистраций лиц с неактивным статусом.

В общем, на конец октября Германия остается лидером по количеству беженцев из Украины, приняв 1,14 миллиона человек, что составляет 27,2% от общего количества бенефициаров в ЕС. Польша и Чехия также остаются в тройке лидеров с 983 880 и 379 370 беженцами соответственно. Испания, Румыния и Италия имеют меньшие показатели.

По данным Евростата, наибольшее количество бенефициаров на тысячу человек наблюдается в Чехии (34,8), Польше (26,9) и Эстонии (25,3).

Большинство лиц с временной защитой составляют женщины (45%), дети (32%), а мужчины - 23%.

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