Еврокомиссар предлагает выделить 100 млрд евро на оборону из-за угрозы российской агрессии

Еврокомиссар Кубилюс стремится увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 миллиардов евро.

Комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил выделить в следующем семилетнем бюджете ЕС около 100 миллиардов евро на оборону. Это будет превентивное решение на случай нападения РФ. Об этом сообщает Politico.

В частности, он выступает за то, чтобы следующий семилетний бюджет ЕС выделял 100 миллиардов евро на оборону, поскольку текущий семилетний бюджет более 1 триллиона евро предусматривает лишь 10 миллиардов евро на оборону.

«Мы должны быть готовы к возможности российской агрессии... Если мы терпим неудачу в Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против стран ЕС может возрасти», - сказал Кубилюс.

Еврокомиссар подчеркнул, что врагом ЕС является Путин. Но отметил, что предоставление Украине поддержки, необходимой ей для победы в войне, является ключевым.

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