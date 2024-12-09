Практика судов
  1. В мире

Президенту Южной Кореи могут запретить выезд из страны — что известно

09:07, 9 декабря 2024
В полиции не исключили возможность ареста Юна Сук Йоля.
Президенту Южной Кореи могут запретить выезд из страны — что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Южной Корее рассматривают возможность запрета на выезд за границу для президента Юна Сук Йоля в рамках расследования обвинений, связанных с объявлением военного положения. Об этом сообщает Yonhap.

Так, президента объявили подозреваемым в расследовании дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью.

Представитель полиции отметил, что Юн пока не попал под запрет на въезд из страны, поскольку сначала нужно «обеспечить необходимые материалы».

«Мы принимаем решение на основе всестороннего разбирательства, включая возможность того, что он покинет страну», – сказал правоохранитель.

В полиции не исключили возможность ареста Юна без ордера при условии соблюдения соответствующих требований. Также полиция допускает личный допрос южнокорейского президента.

«Нет никаких человеческих или физических ограничений для субъекта расследования», - заявил начальник Национального управления расследований Ву Чон Су.

Издание добавляет, что дело о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью расследует специальная группа из 150 следователей.

Добавим, что в Южной Корее арестован бывший министр обороны Ким Йон Хен по подозрению в государственной измене.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд подтвердил противоправность отказа пограничников в пересечении границы студентом, перечислив черты, которым должны отвечать решения инспекторов АГПСУ

Верховный Суд согласился с позицией судов, которые признали противоправным и отменили решение инспектора пограничной службы об отказе студенту иностранного вуза в пересечении границы.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила право изымать автомобили у граждан на основании мер правового режима военного положения

Большая Палата Верховного Суда считает, что вмешательство в право собственности истицы путем изъятия у нее авто в пользу воинской части преследовало легитимную цель и пропорционально соотношению к общественным интересам.

Учебные заведения освободят от обязанности подавать в ТЦК данные о призывниках, а отсрочки будут выдаваться еще одним органом – Рада одобрила законопроект

Правительство предлагает отменить обязанность учебных заведений и органов местного самоуправления передавать данные о призывниках.

Верховный Суд подтвердил, что судьям, мобилизовавшимся в ВСУ, не нужно платить судейское вознаграждение

Верховный Суд еще раз подтвердил, что мобилизованные в Вооруженные Силы судьи не могут получать судейское вознаграждение на время службы.

Следователь и прокурор могут без санкции следственного судьи войти во владение лица для спасения потенциальных вещественных доказательств от прогнозируемого уничтожения – Верховный Суд

Объединенная палата Кассационного уголовного суда ВС заключила, что следователь, дознаватель, прокурор до определения следственного судьи могут войти в жилье или другое владение лица, в частности с целью спасения материальных объектов (имущества), которые могут иметь значение как вещественные доказательства, от прогнозируемого уничтожения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео