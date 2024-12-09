Президенту Южной Кореи могут запретить выезд из страны — что известно

В полиции не исключили возможность ареста Юна Сук Йоля.

В Южной Корее рассматривают возможность запрета на выезд за границу для президента Юна Сук Йоля в рамках расследования обвинений, связанных с объявлением военного положения. Об этом сообщает Yonhap.

Так, президента объявили подозреваемым в расследовании дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью.

Представитель полиции отметил, что Юн пока не попал под запрет на въезд из страны, поскольку сначала нужно «обеспечить необходимые материалы».

«Мы принимаем решение на основе всестороннего разбирательства, включая возможность того, что он покинет страну», – сказал правоохранитель.

В полиции не исключили возможность ареста Юна без ордера при условии соблюдения соответствующих требований. Также полиция допускает личный допрос южнокорейского президента.

«Нет никаких человеческих или физических ограничений для субъекта расследования», - заявил начальник Национального управления расследований Ву Чон Су.

Издание добавляет, что дело о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью расследует специальная группа из 150 следователей.

Добавим, что в Южной Корее арестован бывший министр обороны Ким Йон Хен по подозрению в государственной измене.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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