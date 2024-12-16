В Украине на замену МСЭК создали более 1300 экспертных команд в 286 больницах

Минздрав определил перечень заведений с экспертными командами на замену МСЭК.

Фото: Freepik

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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что определило перечень заведений с экспертными командами на замену МСЭК.

Экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности будут работать в 286 больницах по всей Украине.

Отмечается, что новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг.

В новой системе:

- Создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что в три раза больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.

- Команды сформированы по специализациям, среди которых: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.д.

- Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния личности, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.

Интерактивная карта заведений и дашборды доступна на сайте Минздрава, а список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.

Ранее сообщалось, что законопроект о реформе МСЭК рекомендовали к принятию в целом.

Еще сообщалось, что Парламент одобрил изменения по оценке трудоспособности граждан специальными экспертами. Также, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предусматривает изменения относительно спецпенсий прокуроров и оснований прекращения государственной службы.

Напомним, что в Минздраве насчитали 12 преимуществ будущей цифровизированной системы, которая заменит МСЭК.

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