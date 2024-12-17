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Журналисты CNN помогли освободить заключенного из сирийской тюрьмы, но он оказался палачом режима Асада

08:18, 17 декабря 2024
«Освобожденный» мужчина имеет долгую историю военных преступлений.
Журналисты CNN помогли освободить заключенного из сирийской тюрьмы, но он оказался палачом режима Асада
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После того, как режим сирийского диктатора Башара Асада был свергнут, а сам он с семьей бежал в Россию, повстанцы начали освобождать заключенных из тюрем. Одно из освобождений произошло в прямом эфире канала CNN, когда журналистка с повстанцами нашла мужчину в одной из камер. Но впоследствии оказалось, что он не пострадавший, а причастный к пыткам, пишет NYpost.

Отмечается, что мужчина был известным членом сил свергнутого президента Башара Асада, который обманом заставил телеканал и повстанцев оказать ему помощь.

После его побега из тюрьмы Verify-Sy идентифицировала мужчину на видео CNN как Саламу Мохаммада Саламу (первый лейтенант разведки ВВС Сирии), работавший на нескольких контрольно-пропускных пунктах в Хомсе. Он имеет долгую историю вероятных военных преступлений, а также занимался воровством, вымогательством и принуждением жителей становиться информатором Асада.

Как известно, в Сирии 8 декабря повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

Башар Асад с членами своей семьи бежал в Россию. Бегство из Дамаска Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, якобы вызванным ущербом или авиакатастрофой.

Позже стало известно, что РФ предоставила убежище семье Асада якобы из «размышлений гуманитарного характера».

Издание BBC проанализировало, что ждет Башара Асада и его семью после бегства из Сирии.

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Сирия

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