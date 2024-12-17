Журналисты CNN помогли освободить заключенного из сирийской тюрьмы, но он оказался палачом режима Асада

«Освобожденный» мужчина имеет долгую историю военных преступлений.

После того, как режим сирийского диктатора Башара Асада был свергнут, а сам он с семьей бежал в Россию, повстанцы начали освобождать заключенных из тюрем. Одно из освобождений произошло в прямом эфире канала CNN, когда журналистка с повстанцами нашла мужчину в одной из камер. Но впоследствии оказалось, что он не пострадавший, а причастный к пыткам, пишет NYpost.

Отмечается, что мужчина был известным членом сил свергнутого президента Башара Асада, который обманом заставил телеканал и повстанцев оказать ему помощь.

После его побега из тюрьмы Verify-Sy идентифицировала мужчину на видео CNN как Саламу Мохаммада Саламу (первый лейтенант разведки ВВС Сирии), работавший на нескольких контрольно-пропускных пунктах в Хомсе. Он имеет долгую историю вероятных военных преступлений, а также занимался воровством, вымогательством и принуждением жителей становиться информатором Асада.

Как известно, в Сирии 8 декабря повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

Башар Асад с членами своей семьи бежал в Россию. Бегство из Дамаска Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, якобы вызванным ущербом или авиакатастрофой.

Позже стало известно, что РФ предоставила убежище семье Асада якобы из «размышлений гуманитарного характера».

Издание BBC проанализировало, что ждет Башара Асада и его семью после бегства из Сирии.

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