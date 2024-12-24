Как должны быть оформлены документы для зачисления стажа — объяснение ПФУ

Каковы требования к документам о страховом стаже.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как должны быть оформлены документы для зачисления стажа.

Так, требования к документам о стаже таковы:

документы, подаваемые для подтверждения трудовой деятельности, должны быть подписаны должностными лицами и удостоверены печатью;

для подтверждения стажа принимаются только те сведения о периоде работы, которые внесены в справку на основании документов;

если имя, отчество и фамилию, указанные в документах, подтверждающих стаж работы, не совпадают с паспортными данными или свидетельством о рождении, факт принадлежности этого документа данному лицу может быть установлен в судебном порядке;

смена фамилии, имя и отчества подтверждается свидетельством о браке или документом об их изменении.

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