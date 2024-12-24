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О демобилизации пока говорить рано, приоритетом является ротация в ВСУ, – Федор Вениславский

10:13, 24 декабря 2024
По словам Вениславского, законопроект о демобилизации не стоит ожидать ближайшие три-четыре месяца.
О демобилизации пока говорить рано, приоритетом является ротация в ВСУ, – Федор Вениславский
Фото: РБК-Украина
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Член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что в краткосрочной перспективе законопроект о демобилизации не будет рассматриваться в Верховной Раде, и нет оснований ожидать его принятия в ближайшее время.

В эфире Radio NV он подчеркнул, что на данный момент приоритетом является обеспечение ротации в Вооруженных силах Украины, в частности предоставление возможности военным, которые находятся в зоне боевых действий, отдохнуть. По словам Вениславского, вопрос демобилизации обсуждается на закрытых заседаниях с руководителями ВСУ, Генштаба и Минобороны, однако из-за обострения ситуации на фронте, воплощение этой идеи стало «менее реалистичным».

«Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, - на сегодняшний день - это то, что необходимо сделать», - отметил нардеп.

Вениславский также прокомментировал предложения депутатов включить положение о демобилизации в законопроект, который в итоге был изъят по обращению Кабмина. «Во время полномасштабной войны обещать, что будет массовое увольнение с военной службы, - это очень не соответствует, мягко говоря, интересам национальной безопасности и обороны. Я не думаю, что на сегодня у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закон, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих», - подчеркнул он.

Депутат подытожил, что до стабилизации ситуации на фронте вопрос демобилизации не стоит на повестке дня, и в ближайшие три-четыре месяца стоит ожидать, что этот законопроект не будет принят.

Ранее сообщалось, что Минобороны готовит законопроект об условиях демобилизации.

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законопроект ВСУ Федор Вениславский

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