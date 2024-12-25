Наявність у сім’ї чоловіка статусу багатодітної, та утримання ним трьох дітей, один з яких досяг повноліття, не надають йому права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд назвав умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку.

Визначальними для вирішення публічно-правового спору, чи є у чоловіка право на відстрочку від призову на військову службу, зважаючи на те, що у нього на утриманні перебуває троє дітей та ту обставину, що його сім`я є багатодітною, є встановлення факту перебування на утриманні військовозобов`язаного трьох і більше дітей віком до 18 років. І лише за вказаних обставин особа може реалізувати своє право на отримання відстрочки від призову. Відповідну позицію висловив 7 листопада 2024 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі №340/2502/23.

Обставини справи

Позивач отримав повістку з вимогою з’явитися до ТЦК, а після адвокатського запиту із проханням надати інформацію щодо можливості надання відстрочки отримав відмову.

Чоловік вказував, що є багатодітним батьком трьох дітей. Він звернувся до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати рішення ТЦК про відсутність у нього обставин, які дають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та надати відстрочку на підставі абзацу 4 ч. 1 статті 23 Закону від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, зазначивши, що у позивача немає підстав для відстрочки через відсутність трьох неповнолітніх дітей.

У касаційній скарзі позивач наполягав на тому, що обов`язок, який покладено на нього, відповідно до положень статей 198, 199 Сімейного кодексу України, щодо утримання доньки, яка досягла 18 років у зв`язку із продовженням нею навчання, та наявність ще двох дітей до 18 років, надають йому право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Оцінка Верховного Суду

Визначальними для вирішення цього публічно-правового спору було встановлення факту перебування на утриманні військовозобов`язаного трьох і більше дітей віком до 18 років, і лише за вказаних обставин особа може реалізувати своє право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно обставин цієї справи, позивач має лише двох дітей віком до 18 років. Наявність у сім`ї позивача статусу багатодітної, та утримання позивачем трьох дітей, одна з яких досягла повноліття, не надають йому права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі абзацу 4 ч. 1 статті 23 Закону №3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за відсутності встановленого факту утримання ним саме трьох і більше дітей віком до 18 років. А такі обґрунтування касаційної скарги свідчать про помилкове трактування норм права, що регулюють спірні правовідносини, вказав Верховний Суд.

Також в цій справі Верховний Суд вказав, що не можна ототожнювати адвокатський запит до ТЦК щодо надання інформації про можливість отримання відстрочки від призову із зверненням військовозобов’язаного для прийняття рішення про відстрочку.

Враховуючи правову природу «адвокатського запиту», та зважаючи на порушені питання в адвокатському запиті, він не є зверненням військовозобов`язаного щодо вирішення питання про надання відстрочки від призову.

Автор: Наталя Мамченко

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