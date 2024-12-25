Поїздка до кордону на інкасаторському авто — на Закарпатті ділки придумали схему переправлення військовозобов’язаних

Зловмисники налагодили схему, за якою військовозобов’язаних до кордону перевозили у вантажному відсіку інкасаторського авто.

На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, 48-річний мешканець Мукачівщини та 52-річний житель Ужгородщини налагодили схему, за якою військовозобов’язаних до кордону перевозили у вантажному відсіку інкасаторського авто.

Таким чином ділки планували дістатися Рахівщини, звідки троє «клієнтів» мали вирушити до Румунії. Коштувало це 12 тисяч доларів з особи.

«Для уникнення додаткової перевірки на контрольних прикордонних постах один із підозрюваних одягав форму з шевронами поліції та під виглядом правоохоронця керував мікроавтобусом, у якому перебували громадяни призовного віку», — йдеться у повідомленні.

Однак успішно дістатися прикордоння не вдалося – без зупинки проїжджаючи один із постів ДПСУ на території Тячівського району фігурант не впорався з керуванням і з’їхав з дороги у стовп. При цьому один із військовозобов’язаних, що перебував в авто, був госпіталізований із травмами.

Двом фігурантам вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та інших осіб, які можуть бути причетними до нього.

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