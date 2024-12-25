Поездка к границе на инкассаторском авто — на Закарпатье дельцы придумали схему переправки военнообязанных

Злоумышленники наладили схему, по которой военнообязанные к границе перевозили в грузовом отсеке инкассаторского авто.

На Закарпатье разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По данным следствия, 48-летний житель Мукачевщины и 52-летний житель Ужгородской области наладили схему, по которой военнообязанных к границе перевозили в грузовом отсеке инкассаторского авто.

Таким образом, дельцы планировали добраться до Раховщины, откуда трое «клиентов» должны были отправиться в Румынию. Стоило это 12 тысяч долларов с человека.

«Во избежание дополнительной проверки на контрольных пограничных постах один из подозреваемых одевал форму с шевронами полиции и под видом правоохранителя управлял микроавтобусом, в котором находились граждане призывного возраста», — говорится в сообщении.

Однако успешно добраться до границы не удалось – без остановки проезжая один из постов ГПСУ на территории Тячевского района фигурант не справился с управлением и съехал с дороги в столб. При этом один из находившихся в авто военнообязанных был госпитализирован с травмами.

Двум фигурантам уже избрали меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к нему.

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