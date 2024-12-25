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Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения военнослужащему РФ, подозреваемому в умышленном убийстве гражданского в Буче

09:20, 25 декабря 2024
Апелляционная жалоба адвоката подозреваемого оставлена ​​без удовлетворения.
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения военнослужащему РФ, подозреваемому в умышленном убийстве гражданского в Буче
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23 декабря коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 18 июня 2024 года, которой избрана подозреваемому военному РФ мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 18 июня 2024 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, гражданин России подозревается в преднамеренном убийстве гражданского лица в Буче во время временной оккупации.

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Киевский апелляционный суд

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