Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід військовослужбовцю РФ, підозрюваному в умисному вбивстві цивільного у Бучі

Апеляційну скаргу адвоката підозрюваного залишено без задоволення.

23 грудня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2024 року, якою обрано підозрюваному військовому РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба суду.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2024 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, громадянин Росії підозрюється в умисному вбивстві цивільної особи у Бучі під час тимчасової окупації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.