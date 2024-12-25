В Одесі затримали чоловіка, який напав на військового з ножем

Постраждалий зазнав ножових поранень живота, шиї та руки.

В Одесі поліцейські затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця. Постраждалий зазнав ножових поранень живота, шиї та руки. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказано, що до правоохоронців за фактом інциденту звернулися медики після того, як швидка доставила до лікарні 36-річного військового з проникаючим пораненням черевної порожнини, колото-різаною раною шиї та різаною раною руки.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і з'ясували, що на військового напав 35-річний не місцевий чоловік, який вже має низку судимостей і останнє покарання відбув у вересні цього року.

"Подія сталася близько 23-ї години в одному зі скверів Приморського району. Зловмисник підбіг до перехожого та вирвав у нього з рук мобільний телефон. Потерпілий намагався забрати гаджет, але отримав від нападника кілька ударів ножем. Коли поранений чоловік впав, правопорушник забрав у нього ще й рюкзак з особистими речами і втік», - йдеться у повідомленні.

Швидку постраждалому викликали перехожі.

На наступний день правоохоронці затримали нападника на одній з вулиць міста і вилучили у нього мобільний телефон потерпілого, а згодом знайшли ніж й викрадений рюкзак.

Чоловікові оголосили підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, а також із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, тобто розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.