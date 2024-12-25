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На Виноградарі у Києві повністю розчистили озеро Синє

07:36, 25 грудня 2024
Водночас, фахівці зауважують, що повноцінне відновлення водойми триватиме мінімум два роки.
На Виноградарі у Києві повністю розчистили озеро Синє
Джерело фото: Олександр Возний
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На Виноградарі закінчили роботи по очищенню дна озера Синє. Також було сформовано дві з'єднувальні протоки.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Наразі продовжуються роботи з берегоукріплення. За словами фахівців, наповнення водою відбувається навіть в більших обсягах, ніж очікувалось. Водночас, вони зауважують, що повноцінне відновлення водойми триватиме мінімум два роки.

Питанням благоустрою території планують займатися вже після завершення воєнного стану.

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Київ КМДА

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