Як багатоквартирним будинкам у Києві онлайн оформити компенсацію за придбані джерела живлення

Сума відшкодування може складати від 100 до 300 тисяч гривень.

Компенсацію до 75% від вартості обладнання, яке забезпечує альтернативне електропостачання для багатоквартирних будівель, тепер можна оформити онлайн. Про це повідомили у КМДА.

Подати онлайн-заяву на відшкодування можна за посиланням – тут.

Сума відшкодування може складати від 100 до 300 тисяч гривень. Для зручності на платформі доступний калькулятор, який допоможе розрахувати суму компенсації відповідно до вартості придбаного обладнання.

Як вказується, онлайн-сервіс подання документів для компенсації за придбані джерела живлення для багатоквартирного будинку з’явився на тестовій версії Порталу послуг. Згодом Портал стане зручним гідом сервісами, які може надати місто. Після бета-тестування на ньому з’явиться понад 30 послуг, вказують у КМДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.