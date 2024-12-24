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18 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаних через кордон — вінничанину повідомлено про підозру

23:59, 24 грудня 2024
55-річний підозрюваний орендованим автомобілем перевіз призовників з Вінниці до прикордонної смуги.
18 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаних через кордон — вінничанину повідомлено про підозру
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На Вінниччині повідомлено про підозру чоловіку, який за 18 тисяч доларів намагався незаконно переправити військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, 55-річний чоловік вступив у злочину змову із невстановленими на даний час особами щодо незаконного переправлення осіб через держкордон. «Квиток» за кордон двом військовозобов’язаним коштував 18 тисяч доларів.

«Підозрюваний орендованим автомобілем перевіз призовників з Вінниці до автодороги в напрямку одного із населених пунктів Тульчинського району, звідки об’їзними шляхами прямував у сторону прикордонної смуги.

Він детально проконсультував військовозобов’язаних щодо порядку незаконного виїзду з України. Наказав видалити з гаджетів все листування, що стосувалось організації незаконного переправлення через державний кордон, та вимкнути телефони», — розповіли у прокуратурі.

Затримали чоловіків під час руху в напрямку державного кордону.

Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваного  застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вказаний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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прокуратура Вінниця військовозобов'язаний кордон

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