18 тисяч доларів за переправлення військовозобов’язаних через кордон — вінничанину повідомлено про підозру

55-річний підозрюваний орендованим автомобілем перевіз призовників з Вінниці до прикордонної смуги.

На Вінниччині повідомлено про підозру чоловіку, який за 18 тисяч доларів намагався незаконно переправити військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, 55-річний чоловік вступив у злочину змову із невстановленими на даний час особами щодо незаконного переправлення осіб через держкордон. «Квиток» за кордон двом військовозобов’язаним коштував 18 тисяч доларів.

«Підозрюваний орендованим автомобілем перевіз призовників з Вінниці до автодороги в напрямку одного із населених пунктів Тульчинського району, звідки об’їзними шляхами прямував у сторону прикордонної смуги.

Він детально проконсультував військовозобов’язаних щодо порядку незаконного виїзду з України. Наказав видалити з гаджетів все листування, що стосувалось організації незаконного переправлення через державний кордон, та вимкнути телефони», — розповіли у прокуратурі.

Затримали чоловіків під час руху в напрямку державного кордону.

Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вказаний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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