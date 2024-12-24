18 тысяч долларов за переправку военнообязанных через границу — винничанину сообщено о подозрении

55-летний подозреваемый арендованным автомобилем перевез призывников из Винницы в пограничную полосу.

В Винницкой области сообщено о подозрении мужчине, который за 18 тысяч долларов пытался незаконно переправить военнообязанных через границу. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

По данным следствия, 55-летний мужчина вступил в преступления сговор с неустановленными в настоящее время лицами о незаконной переправке лиц через госграницу. «Билет» за границу двум военнообязанным стоил 18 тысяч долларов.

«Подозреваемый арендованным автомобилем перевез призывников из Винницы в автодорогу в направлении одного из населенных пунктов Тульчинского района, откуда по объездным путям направлялся в сторону пограничной полосы.

Он подробно проконсультировал военнообязанных о порядке незаконного выезда из Украины. Приказал удалить с гаджетов всю переписку, касающуюся организации незаконной переправки через государственную границу, и выключить телефоны», — рассказали в прокуратуре.

Задержали мужчин во время движения в направлении государственной границы.

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство прокурора и к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

За указанное преступление предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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