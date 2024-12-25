Как многоквартирным домам в Киеве онлайн оформить компенсацию за приобретенные источники питания

Сумма возмещения может составлять от 100 до 300 тысяч гривен.

Компенсацию до 75% стоимости оборудования, которое обеспечивает альтернативное электроснабжение для многоквартирных зданий, теперь можно оформить онлайн.

Подать онлайн-заявление на возмещение можно по ссылке – здесь.

Сумма возмещения может составлять от 100 до 300 тысяч гривен. Для удобства на платформе доступен калькулятор, который поможет рассчитать сумму компенсации в соответствии со стоимостью приобретенного оборудования.

Как указывается, онлайн-сервис предоставления документов для компенсации за приобретенные источники питания для многоквартирного дома появился на тестовой версии Портала услуг. Впоследствии Портал станет удобным гидом сервисов, которые может предоставить город. После бета-тестирования на нем появится более 30 услуг, отмечают в КГГА.

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