Как многоквартирным домам в Киеве онлайн оформить компенсацию за приобретенные источники питания

Компенсацию до 75% стоимости оборудования, которое обеспечивает альтернативное электроснабжение для многоквартирных зданий, теперь можно оформить онлайн.
Подать онлайн-заявление на возмещение можно по ссылке – здесь.
Сумма возмещения может составлять от 100 до 300 тысяч гривен. Для удобства на платформе доступен калькулятор, который поможет рассчитать сумму компенсации в соответствии со стоимостью приобретенного оборудования.
Как указывается, онлайн-сервис предоставления документов для компенсации за приобретенные источники питания для многоквартирного дома появился на тестовой версии Портала услуг. Впоследствии Портал станет удобным гидом сервисов, которые может предоставить город. После бета-тестирования на нем появится более 30 услуг, отмечают в КГГА.
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